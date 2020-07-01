39 مواصفة قياسية لإجراءات السلامة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن عدد الشهادات التي أصدرتها الهيئة منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 8859 شهادة مطابقة غطت 153,975 منتجاً متداولاً في الإمارات، و98 علامة الجودة الإماراتية، و17 علامة الحلال الوطنية.

كما تم منح 4059 منتج علامة جودة إماراتية صدرت من خلال 98 رخصة علامة جودة إماراتية، و72 شهادة تسجيل جهات تقييم المطابقة، و14 شهادة اعتماد جهات تقييم المطابقة، و3 شهادات تعيين جهات تقييم المطابقة، و34 شهادة تسجيل جهات منح شهادات الحلال، و69 شهادة أدوات القياس القانونية، 3934 شهادة فحص ظاهري للمركبات، و33 شهادة بيان حالة منتج للدرون، و3093 شهادة بيان حالة منتج للمركبات المستعملة المستوردة، و2542 بيان حالة منتج لشحنة جمركية، و134 شهادة الشارة الخليجية للأجهزة الكهربائية، و36 شهادة ورش إصلاح المركبات، و1227 شهادة رقم القاعدة للمقطورة.

مواصفات جديدة

وأضاف في إحاطة إعلامية أمس عن بعد أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء على إعداد وتبني المواصفات القياسية التي توفر مرجعية فنية لمراقبة جودة وسلامة المنتجات التي تطرح في الأسواق، ليصل المواصفات الخاصة بمجال إجراءات السلامة المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» 39 مواصفة للسلامة تتضمن مواصفات المعقمات وأجهزة التنفس والملابس الواقية.

وقال إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن 7 مواصفات قياسية دولية لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات، وتشمل القفازات الطبية وواقيات العيون وألبسة وسترات الوقاية من العوامل المعدية والمستخدمة في الجراحة والمعقمات والمطهرات المضادة للميكروبات.

وأشار إلى أن الهيئة حدثت بعض رسومها انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء باعتماد حزمة إجراءات حكومية للوقاية لدعم قطاعات الأعمال وضمان سير العمل واستمراريته بصورة طبيعية خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وأوضح أنه جرى تحديث جدول الرسوم لبعض خدمات الهيئة بحيث تكون رسوم علامة الجودة الإماراتية للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم لمدة 3 سنوات، كذلك رسوم المشاريع الوطنية تم تحديثها لتكون أقل بنسبة 50% في قيمتها عن الرسوم السابقة لعلامة الجودة الإماراتية.

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