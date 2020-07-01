874 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 874 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 165 مبايعة بقيمة 308.8 ملايين درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 115.19 مليون درهم و147 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 193.61 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة عود ميثا. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 477.17 مليون درهم منها 37 رهن أراض بقيمة 451.2 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 25.97 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 74 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 88.53 مليون درهم أهمها بمنطقة مردف بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14 مليوناً.

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