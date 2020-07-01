اقتصادية دبي توسع دائرة التواصل عبر «حوار السوق»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت اقتصادية دبي مبادرة «حوار السوق»، المنصة المفتوحة لمختلف المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال والتي تهدف إلى توسيع منصات تواصلها مع مجتمع الأعمال والمستهلكين، عبر وسائل التكنولوجيا المتطورة، والوقوف على أبرز الاهتمامات والتحديات التي تواجهها مختلف قطاعات الأعمال في دبي.

وفي مقدمتها التحديات المتعلقة بتفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتداعياته، بالإضافة إلى إشراك مختلف فئات مجتمع الأعمال، في طرح واقتراح الحلول المبتكرة للمرحلة الراهنة، والتي من شأنها أن تسهم في استمرارية الأعمال.

وتتشكل المبادرة من سلسلة من الندوات الافتراضية عبر الإنترنت، والتي يتم بثها عبر تقنية البث المباشر من خلال تطبيق «ZOOM» والبث المباشر للصفحة الرسمية لاقتصادية دبي على إنستغرام، بالتعاون مع شريك إعلامي خاص لكل ندوة. ويتم خلال الندوات استضافة متحدثين بارزين ومديرين تنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، في حوار مفتوح ومباشر، يتطرق للعديد من الموضوعات المتنوعة والمتعلقة بالمرحلة الراهنة وتحدياتها.

وأكدت مريم الأفردي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، أن الدائرة بمختلف مؤسساتها على تواصل دائم ومستمر وفعّال، مع مختلف قطاعات الأعمال، مثل المصدرين، الموردين، المستثمرين، المصنعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم.

مشيرة إلى أن التواصل يتم أيضاً عبر لغات مختلفة، تصل إلى 7 لغات وهي (العربية، الإنجليزية، الأردية، الصينية، الهندية، المالايالامية، واللغة الفارسية)، وذلك عبر العديد من قنوات الاتصال، مثل مركز الاتصال، والتطبيقات المختلفة، كمستهلك دبي، وEngageDXB، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي لاقتصادية دبي على الحساب Dubai_DED، وبالشراكة مع مختلف وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.

3 ندوات

تم حتى اليوم تنظيم 3 ندوات افتراضية، تناولت تداعيات كوفيد 19 إلا أن الندوات المقبلة ستعالج مواضيع ومحاور أخرى تهم مجتمع الأعمال. وتضمنت الجلستان الأولى والثانية حواراً مفتوحاً حول مناقشة التدابير الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، وحملت الجلستان عنوان: من أجل تجربة تسوق أكثر أماناً، إذ تم خلال الجلسة الأولى.

والتي نظمت باللغة العربية بالشراكة مع صحيفة «البيان» في 10 يونيو، استضافة محمد راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، في حين شهدت الجلسة الثانية استضافة محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، وتم تنظيمها باللغة الإنجليزية بالشراكة مع صحيفة «خليج تايمز»، في 17 يونيو.

وفيما يتعلق بالندوة الثالثة فقد عقدت في 24 يونيو، واستضافت ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، لمناقشة قطاع الشحن والتصدير في ظل «كورونا»، وأبرز الاهتمامات والتحديات التي تواجه المصدرين، والمزايا التصديرية لإمارة دبي، وعقدت الجلسة باللغة الإنجليزية، بالشراكة مع صحيفة «خليج تايمز».

التزام

وأكد محمد لوتاه خلال الجلسة الأولى، أن أعداد التجار وأصحاب المتاجر الملتزمين بالتدابير الاحترازية شهدت زيادة ملحوظة بالتزامن مع تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على الأسواق، مشيراً إلى أن قطاع الرقابة التجارية كان حريصاً على نشر المعلومات المتعلقة بالتدابير الاحترازية بلغات مختلفة، للوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المجتمعية متعددة الجنسيات.

لافتاً إلى أنه يمكن لجميع التجار والمحلات العودة للعمل بطاقتهم الكاملة بنسبة 100 % طالما أنهم ملتزمون بالتباعد الجسدي، كما من حق الإدارة أن تبعد المستهلكين الذين يعانون من حرارة مرتفعة أو غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

بدوره سلط السعدي خلال الندوة الثانية الضوء على جهود دبي في التخفيف من آثار (كوفيد 19)، منوهاً بأنه في الأشهر الثلاثة الماضية، تمت صياغة المبادئ التوجيهية والبروتوكولية، بالتشاور مع القطاع الخاص، فالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الحكومة هي الحد الأدنى من المتطلبات.

تصدير

وأكد العوضي خلال الجلسة الثالثة أن الخدمات اللوجستية في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات واقتصادية دبي مجهزة جيداً من الناحية الفنية للتغلب على التحديات التي يفرضها «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن معظم التحديات الشائعة خلال فترة الوباء، والتي ساعدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مواجهتها، كانت إجراءات التصدير خلال القيود والتدابير العالمية، وتم تشكيل فريق متخصص لمتابعة هذا الأمر.

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