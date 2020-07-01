توقعات بتعافٍ سريع لقطاع العقارات من تداعيات كورونا

المصدر: دبي ـ البيان

توقع جوزيف كليندينست، رئيس مجموعة كليندينست تعافياً سريعاً لقطاع العقارات بالإمارات من تداعيات كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من الدول التي أظهرت مهارة فائقة في احتواء الفيروس والتغلب عليه، ما ساعد مجتمع الأعمال على البدء في التفكير بالمستقبل بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأكد على تسليم المرحلة الأولى من مشروع «هيرت أوف يوروب»، الذي يتوقع له أن يجذب عدداً كبيراً من السياح المحليين والدوليين إلى دبي.

وقالت غابريلا ريزوفا، رئيس قسم المبيعات لمجموعة كليندست التي تم تعيينها مؤخراً في هذا المنصب إنه من المتوقع زيادة رغبة المستثمرين العقاريين بشكل كبير في ظل تراجع الأسعار والمعروض، الأمر الذي يساهم في توليد المزيد من الاهتمام بسوق العقارات من قبل المستثمرين والمقيمين، على حد السواء. وجاء تعيين غابريلا ريزوفا في منصب مدير المبيعات للشركة، لتقود عمليات المبيعات للمرحلة الثانية للمشروع.

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