استثمارات الصين تنشط القطاع العقاري

المصدر: (دبي - البيان)

استضافت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية، أولى ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك في الندوة المخصصة لموضوع المخاطر والحروب التجارية نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاعين العقاري والاقتصادي، بما فيهم سايمون سميث، مدير الأبحاث في شركة سَفِلز هونغ كونغ؛ وموراي سترانغ، رئيس مكتب شركة سَفِلز في دبي؛ والدكتور كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية.

وسلط تقرير لـ«سَفِلز» الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الصين والشرق الأقصى حالياً في منطقتي الخليج العربي وشمال أفريقيا. وخلال الفترة بين عامي 2014 و2017، بلغ التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط 71.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد التوجه الاستثماري من جانب الصين ودول شرق آسيا زيادة ملحوظة في المنطقة. وشكلت الإمارات في عام 2019 المتلقي الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت تدفقاتها نحو 14 مليار دولار، بزيادة مقدارها الثلث عن العام السابق.

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