التضخم يواصل الانكماش للشهر الـ 17 على التوالي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.71% على أساس سنوي خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 لتواصل انكماشها للشهر السابع عشر على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.9 نقاط في مايو الماضي مقابل نحو 109.87 في مايو 2019 وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.09% في مايو مقارنة بنحو 106.8 نقاط في أبريل السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على اثر هبوط 7 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 4.1% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 11.7% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنسبة 2.34% وخدمات الصحة 0.07% والترويج والثقافة 17.78% والمطاعم والفنادق 3.39% والاتصالات 0.8%، بينما ارتفع على أساس سنوي مجموعة الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 6.22% والتبغ بنسبة 6.44% والملابس والأحذية 11.45% والتعليم 0.82% والسلع والخدمات المتنوعة 0.49%.

بينما جاء ارتفاع التضخم على أساس شهري بسبب ارتفاع 4 مجموعات رئيسية تتصدرها الملابس والأحذية 1.22% وخدمات النقل 0.8% والمطاعم والفنادق 0.38% والترويج والثقافة 0.08%، فيما انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات 0.17% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.12% والاتصالات 0.17% والسلع والخدمات المتنوعة 0.19%، واستقرت مجموعات التجهيزات والمعدات المنزلية وخدمات الصحة والتعليم والتبغ.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.09 في أبوظبي، و0.12% في دبي و0.1% في الشارقة و0.02% في أم القيوين بينما انخفض بنحو 0.03% في عجمان و0.02% في رأس الخيمة و0.04% في الفجيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز