«فاينينشال تايمز»: إغلاق ديون «دبي العالمية» خطوة تاريخية

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية إعلان «دبي العالمية» اليوم، سداد الدفعة النهائية من الديون لدائنيها الأصليين بأنه خطوة تاريخية.

ونشرت الصحيفة اليوم تقريراً خاصاً لتغطية الإعلان، وجاء التقرير بعنوان «دبي العالمية تُنهِي إعادة هيكلة تاريخية بسداد نهائي»، وأوضح أن الإعلان أمس أنهى عملية إعادة الهيكلة الأبرز والأكثر تعقيداً.

وأضاف التقرير أن عملية إعادة الهيكلة لديون «دبي العالمية» ساعدت الإمارة على الخروج من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وسلّط التقرير الضوء على نجاح «دبي العالمية» في إتمام السداد بصفة نهائية قبل الموعد المحدد لذلك بعامين، دون اضطرارها إلى تحمّل أي انخفاض في قيمة أصولها.

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