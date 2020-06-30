«ميد»: الإمارات جاهزة للتعافي من تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت «ميد» أن الإمارات تتمتع بجاهزية مرتفعة للتعافي السريع من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كورونا» في أنحاء العالم.

وأصدرت المجلة مؤشراً لرصد معدلات التعافي المتوقعة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث تصدرت السعودية والإمارات نتائج المؤشر، ما يشير إلى كونهما الأسرع في التعافي المُحتَمَل من الأضرار الاقتصادية التي خَلّفتها والأقدر على تحقيق هذا التعافي في أسرع وقت بالمقارنة مع باقي دول المنطقة.

وحصلت السعودية على 4,1 نقاط على المؤشر فيما حصلت الإمارات على 4,0 نقاط. وأوضحت «ميد» أن صدارة السعودية والإمارات للمؤشر تأتي استناداً إلى عدة مقومات ملموسة على أرض الواقع ومنها الاحتياطيات النفطية وأيضاً النقدية الوفيرة، وباقات المحفزات والتدابير الداعمة للاقتصاد في مواجهة الجائحة وتداعياتها، والخصائص الهيكلية الراسخة في اقتصاد الإمارات تحديداً وكان لها الإسهام الأبرز في النجاح اللافت الذي حققه على مدى السنوات الأخيرة، ومن أهمها سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والمناخ التجاري الملائم للشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

وأضاف التقرير أن هذه المقومات تجعل الإمارات والسعودية هما الأقدر إقليمياً على تجاوز أضرار «كوفيد 19».

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