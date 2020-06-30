«الاتحاد للطيران» تشغل رحلات إلى أبوظبي من 43 وجهة خلال يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت «الاتحاد للطيران» تشغيل رحلات منتظمة إلى أبوظبي من نحو 43 وجهة حول العالم خلال شهر يوليو القادم تشمل وجهات أوروبية وأسيوية وعربية وفى شبه القارة الهندية وشمال القارة الأمريكية.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية اليوم أن الوجهات ستشمل 28 وجهة حتى 15 يوليو القادم تشمل نيويورك، وتورنتو، وشيكاغو، وبيروت، والبحرين، وكولمبو، وبرشلونة وأثينا، وأمستردام، ودبلن، وبروكسيل، وجينيف، ولندن، وميلان وباريس، ومدريد وفرانكفورت، وزيروخ، وسيدني، وملبورن، وكوالالمبور، وجاكرتا، وسيؤول، وطوكيو، وسنغافورة.

وأوضح المتحدث أنه اعتباراً من 16 يوليو سيتم إضافة 15 وجهة أخري تشمل وجهات عمان والقاهرة، بنغالور، دلهي، كالكوتا، تشيناي، مومباي، ماليه، كوشي، هيدراباد، ومانشستر، وميونيخ، وبيلجارد.

وأكد المتحدث انه تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات، فيما تواصل الناقلة العمل عن كثب مع سلطات الطيران العالمية لزيادة شبكتها في المستقبل.

وشدد المتحدث بانه يجب أن يحمل المسافر تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات العربية المتحدة ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، موضحاً أنه لن يسمح الدخول لدولة الإمارات خلاف ذلك.

وأكد المتحدث انه سيُطلب من المسافر إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر) والمسح الحراري عند الوصول إلى أبوظبي، وسيُطلب عزل لمدة 14 يوماً.

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