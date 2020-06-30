آلية مستحدثة للتسجيل ببرنامج «تعزيز» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان

المصدر: عجمان - (البيان)

أعلن برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «برنامج تعزيز» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن آلية مستحدثة للتسجيل في البرنامج ومميزاته وعدد المنتسبين البالغ 455 منتسباً من مواطني الدولة مُلّاك المشاريع والمنشآت المؤسّسة في الإمارة والتي تُنفذ لحسابهم ويُشرف عليها من قبلهم.

ويمنح البرنامج أصحاب المشاريع الامتيازات ومنها تخصيص نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنوياً، والأولوية في ترسية المناقصات والمزايدات للعطاءات المقدّمة من الأعضاء، وتخفيض القيمة الإيجارية في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عجمان الصادر في مارس يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع المملوكة لهم وخلق المزيد من فرص العمل. وصنف القانون المشاريع والمنشآت، وأنشأ برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم برنامج «تعزيز»، وأعفى الأعضاء من كافة الرسوم المحلية التي تتقاضاها الجهات الحكومية عدا رسوم خدمات النظافة العامة، وذلك بحد أقصى مدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل في البرنامج.

وكشفت عائشة النعيمي، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن الامتيازات الأخرى لأعضاء برنامج «تعزيز»، ومنها تخصيص نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنوياً، والأولوية في ترسية المناقصات والمزايدات للعطاءات المقدّمة من الأعضاء، وتخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% .

وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى، والاشتراك مجاناً في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية، وأولوية المشاركة في المعارض التي تنظمها الدوائر الحكومية سواء داخل أو خارج الدولة، إضافة إلى المساعدة على إعداد دراسات الجدوى قبل البدء بالمشروع، والحصول على الخدمات الاستشارية والتسويقية للمشاريع.

ولفتت النعيمي إلى شروط المنشأة بأن تكون مُرخّصة في الإمارة، ومملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة، وألا يكون قد مضى على صدور الرخصة أكثر من 3 سنوات، وألا يكون مالك المنشأة يملك أكثر من 5 رخص تجارية، وألا تكون المنشأة مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للمشتركين في برامج أخرى في الإمارة، وأن رسوم التسجيل خلال الثلاث سنوات الأولى 1,000 درهم سنوياً.

بينما تبلغ رسوم السنتين الرابعة والخامسة 2,000 درهم سنوياً، وللتسجيل تتم تعبئة النموذج الإلكتروني المتاح عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ajmanded.ae أو عبر زيارة أحد مراكز الخدمة، وبعد التدقيق على الطلب يتسلم مقدّم الطلب الموافقة المبدئية عبر البريد الإلكتروني، وبإمكانه البدء بالتمتّع بمميزات العضوية بعد تسديد الرسوم في أحد مراكز الخدمة.

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