دبي العالمية تسدد 8.2 مليار دولار دين قبل موعده بعامين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دبي العالمية الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي، عن قيامها بسداد مبلغ نهائي قدره 8.2 مليار دولار للدائنين قبل عامين من موعد الاستحقاق المحدد، مستكملة بذلك عملية إعادة هيكلة للديون.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها قامت بسداد الديون المستحقة في سبتمبر 2022 باستخدام الأموال من مبيعات الأصول ومدفوعات توزيعات الأرباح وشطب شركة موانئ دبي العالمية من بورصة ناسداك دبي.

ومع سداد قيمة الديون الأخيرة تكون "دبي العالمية" قامت بسداد 18.9 مليار دولار للدائنين منذ عام 2011.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي العالمية، في البيان، إن "السداد الكامل يمثل خطوة هامة لكل من دبي العالمية ودبي".

وأضاف سموه: "ستركز دبي العالمية على تبسيط وتعزيز جهودها لتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

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