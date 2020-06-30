"ديلي موشن": دبي أفضل مدن الشرق الأوسط قاطبة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة، في قائمة أفضل 25 مدينة عالمية نشرتها منصة "ديلي موشن"، محتلةً المركز 6 عالمياً، ومتقدمةً على بعض من أعرق المدن منها سنغافورة وروما وأمستردام وبكين وهونغ كونغ وسان دييغو وسيدني.

وقالت منصة تكنولوجيا مشاركة الفيديو الفرنسية التابعة لشركة "فيفيندي"، التكتل الإعلامي الأكبر من نوعه في فرنسا، إن سبب تعلّق الناس بدبي وإعجابهم بها يرجع إلى ما تتميز به من خصائص ومميزات، فهي تحتل المركز الخامس عالمياً من حيث الترفيه الخارجي، والمركز السادس من منظور الأمن والأمان.

وأضافت المنصة التي عولت في تقريها على بيانات صادرة عن شركة "ريزونينس"، بمشاركة "أفار"، مجلة ودليل السياحة العالمية الأميركية، التي ستتولى تنظيم الرحلات السياحية إلى تلك المدن، عادةً ما يتم ربط دبي بأبراجها الشاهقة صاحبة الأرقام القياسية العالمية، مفيدةً بأن هذه الشهرة مستحقة عن جدارة، فدبي عاكفة على بناء برج الخور الذي سيفوق نظراءه ليكون الأعلى في العالم بعد اكتماله.

وكونها كما أسلف التقرير في المركز الخامس ترفيهياً، فإن الإمارة تزخر بالعديد من مراكز التسوّق العالمية، من أحدثها "سيتي لاند مول"، المستوحى من الطبيعة، حيث زوِّد بحديقة مفتوحة فوق سطحه مساحتها 200 ألف قدم مربع، لتكون بمثابة منطقة محورية تتماشى بشكل بديع مع التصميم الهندسي للمركز، ولتحظى بثقة وإعجاب الزائرين كافة حيث روعي في تصميم الحديقة تضمينها أنواع فريدة من الزهور والنباتات التي تستقطب اهتمام عشّاق الطبيعة.

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