دبي تربط موانئ العالم بشبكة خدمات ملاحية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية تأسيس شبكة خدمات خطوط ملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة، لدعم مئات الموانئ حول العالم، وذلك من خلال دمج عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً بضم شركتي الملاحة «يونيفيدير» و«فيدرتيك».

وتقوم «يونيفيدير»، التي استحوذت على «فيدرتيك» مؤخراً، بتشغيل خدمات الخطوط الملاحية البحرية القصيرة والمتوسطة في منطقة شمال أوروبا ومناطق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، بينما تقدم «فيدرتيك» خدمات مماثلة تربط بين الموانئ في جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية ومنطقة الشرق ا لأوسط، حيث تم دمج جميع الخدمات في منصة واحدة لبناء شبكة قوية موجهة لمعظم أنحاء العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: رؤية موانئ دبي العالمية أن تصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة، وأن تساهم في تعزيز مكانة الدول التي نعمل فيها؛ فالخدمات اللوجستية الذكية ورحلات الخطوط البحرية القصيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشبكة الواسعة التي تمتلكها موانئ دبي العالمية من الموانئ والمحطات والمخازن اللوجستية المنتشرة حول العالم، وقدراتنا اللوجستية البرية المتنامية مع امتلاكنا خطوط قطارات في أوربا والهند، تمكننا من تقديم حلول مبتكرة لعملائنا تدعم أعمالهم.

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