الإمارات تغلق «الجيل الثاني» بنهاية 2022

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن موعد إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك في الدولة، بنهاية 2022، حيث يجري توجيه الموارد المخصصة للجيل الخامس، من أجل دعم الأجيال الجديدة من شبكات الهاتف المتحرك. وأشارت الهيئة إلى أن مزودي الخدمة في الدولة، سوف يوفرون كافة سبل الدعم للفئات التي قد تتأثر من إغلاق هذه الشبكة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: قطاع الاتصالات هو من القطاعات الأكثر تطوراً خلال العقود والسنوات الأخيرة، وقد شهدنا مستوى التطور في شبكات المحمول، حيث تعاقبت الأجيال، بدءاً من الأول وحتى الجيل الخامس.

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