تجارب ترفيهية مميزة خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

يعود موسم صيف دبي من جديد مع العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرزها مفاجآت صيف دبي واحتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم العودة إلى المدارس. وتنطلق الدورة 23 من مفاجآت صيف دبي لهذا العام في الفترة الممتدة من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس المقبل.

وسيحظى الزوار والمقيمون بفرصة لقضاء أوقات مميزة والتمتع بتجارب ترفيهية فريدة، مع العديد من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية، فضلاً عن التجارب والأنشطة الرقمية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نحن على أتم الاستعداد لاستقبال المقيمين والزوّار في مدينة دبي خلال موسم الصيف، مع حرصنا الكبير على تطبيق الإجراءات التي تكفل صحة وسلامة الجميع في مراكز التسوق والمتاجر في الإمارة.

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مفاجآت صيف دبي تعود في موسم جديد

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