«إمباور» تطلق حملتها الصيفية للترشيد

المصدر: ­(دبي - البيان)

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» حملتها الصيفية لترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق تحت شعار «اضبط المكيف على 24 درجة ووفر».

وتستمر الحملة حتى نهاية فصل الصيف. وتستهدف الحملة تشجيع المتعاملين على ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق خلال فترة الصيف من خلال ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة إضافة إلى وسائل مبتكرة تساهم في تقليل درجة حرارة المنزل وتخفيض التكاليف الشهرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحملة تستهدف كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات «إمباور» والتي يزيد عددها على 120 ألف متعامل.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وسجلت المؤسسة وفوراً في الطاقة الكهربائية بلغت 3.2 مليارات درهم بسبب استخدامها أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي تساعد على الحفاظ على الطاقة والموارد.

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