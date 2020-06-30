تجديد شراكة «اتصالات» مع «الفجيرة لتنمية المناطق»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت «اتصالات» أمس تجديد اتفاقية الرعاية والشراكة مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وقطاع الاتصالات في الدولة.

وتساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تمكين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق من توفير مجموعة متنوعة من الخدمات وحلول الدعم والتسويق، بما يصبو إلى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة بصورة عامة.

وقال سعيد الرقباني نائب رئيس مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق: هنالك أولويات مهمة تحرص حكومة الفجيرة على تنفيذها في الإمارة منها تطوير مناطق الإمارة عبر تلبية كافة احتياجات المواطنين، وضمان رفاهية واستقرار العائلات من المواطنين والمقيمين، وتحسين مستوى معيشتهم بشكلٍ عام. ونتطلع من خلال شراكتنا المتواصلة مع «اتصالات» إلى تحقيق التعاون المثمر والهادف إلى تعزيز وحدة المجتمع وصلابته، والارتقاء بمبادرات التنمية الاجتماعية.

من جهته، قال عبد العزيز تريم، مدير عام «اتصالات» في المناطق الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي: يسرنا الإعلان عن تجديد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والتي نستطيع من خلالها تحقيق أهدافنا الأساسية ورفع مستوى شراكتنا الحالية مع القطاع الحكومي.

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