1.49 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.49 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 108 مبايعات بقيمة 360.43 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 259.23 مليون درهم و89 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101.2 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة 1.

وسجلت الرهون 1.07 مليار درهم منها 42 رهن أراضٍ بقيمة 1.05 مليار درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 20.5 مليوناً، أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بـ 520 مليون درهم ورهن بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 183 مليونا. أما الهبات، فشهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 62.94 مليون درهم وأهمها في منطقة الصفا الأولى بقيمة 38 مليونا وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين.

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