تقرير: دبي تستعد لاستقبال العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «كونديه ناست ترافيلر» العالمية أن السياح على موعد مع دبي مجدداً خلال الشهر المقبل، ولكن في أجواء جديدة تتسم بالإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى التأكد من عدم إصابتهم بعدوى فيروس «كورونا» المُستَجد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19»، وكذلك وقايتهم منه.

ونشرت المجلة تقريراً حديثاً يغطي القرار الذي أعلنته دائرة السياحة في دبي الأسبوع الماضي بعودة استقبال السياح مجدداً في الإمارة من 7 يوليو المقبل، وذلك بعد توقف حركة السياحة بها تماماً منذ 25 مارس الماضي، في إطار جهود حكومة دبي للحد من احتواء «كورونا».

وأوضح التقرير أن دبي تستعد لاستقبال العالم مجدداً بعد فرض إجراءات جديدة تفرض على السياح القادمين لزيارة الإمارة التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة، وكذلك ارتداء الأقنعة الواقية، وغيرها من التدابير الاحترازية التي من شأنها ضمان صحة السياح وكذلك العاملين في قطاع السياحة في دبي.

وأضاف إن غالبية المنشآت الترفيهية في دبي، من شواطئ ومتنزهات وحدائق للألعاب المائية ودور عرض سينمائي ومتاحف وغيرها استأنفت العمل بالفعل. وعلاوة على ذلك، فإن كافة مراكز التسوق وأيضاً المطاعم والمقاهي عادت للعمل بكامل طاقتها، والجميع بات على أهبة الاستعداد لاستقبال السياح الدوليين مجدداً.

وتضمن التقرير دليلاً شاملاً بكافة التدابير التي يتعين على السائح القادم إلى دبي الالتزام بها، بدءاً من صعوده متن الطائرة التي ستأتي به إلى دبي عند عودة حركة السياحة إلى الإمارة من الشهر المقبل.

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