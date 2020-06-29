غرفة دبي تنظم ندوة افتراضية لشركات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ندوة افتراضية تحت عنوان «المدفوعات والتحويلات: الاتجاهات والفرص في الهند ودبي».

والتي تعد جزءاً من سلسلة ندوات أطلقتها غرفة دبي، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الهند والإمارات، وتم تنظيم الندوة من قبل المكتب التمثيلي للغرفة في الهند و«دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات الغرفة المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وشركة «تي هب»، حاضنة الأعمال الناشئة التي تتخذ من الهند مقراً لها.

واستقطبت الندوة الافتراضية أكثر من 200 مشارك من دبي والهند، من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، والشركات ذات الأداء المتطور في مجال التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية.

بالإضافة إلى حاضنات الأعمال. وأكد المشاركون خلال الجلسة، أن الإمارات أصبحت مركزاً مفضلاً لرواد الأعمال في الهند، الراغبين في الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، لما توفره لهم من فرص تجارية واسعة ومزايا تنافسية.

وتم خلال الندوة، دعوة المشاركين للانضمام إلى جولة دبي التكنولوجية الأولى، التي ستستضيفها غرفة دبي في سبتمبر. وتهدف هذه البعثة التجارية الافتراضية، إلى تعريف رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا من الهند، بالاقتصاد وطبيعة ممارسة الأعمال في دبي.

اتجاهات التكنولوجيا

وحضر الندوة كل من جون سانتيلان مؤسس ديناري كاش، وسورب جين نائب رئيس شركة «بايتم»، وفيشال كانفاتي رئيس التسويق والابتكار، في المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند «إن بي سي آي»، حيث قدم كل منهم وجهة نظره حول اتجاهات التكنولوجيا المالية في الهند ودبي، والمشهد المتطور للمدفوعات والتحويلات في كلا السوقين، التي يمكن لأصحاب المصلحة في النظام البيئي التكنولوجي الاستفادة منها.

وأشار عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، إلى أن سلسلة الندوات الافتراضية، تشكل منصة مثالية للشركات الناشئة، والشركات التي تتخذ من الإمارات والهند مقراً لها، للتواصل واستكشاف فرص تجارية جديدة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسلط خان الضوء على دور مكتب غرفة دبي في مومباي، في تحديد فرص العمل في السوق الهندية، إلى جانب عمله مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، للترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال.

عروض تقديمية

سلطت العروض التقديمية والمناقشات خلال الندوة، الضوء على النقاط المشتركة بين أنظمة عمل التكنولوجيا المالية في دبي والهند، وأحدث الاتجاهات والفرص الواعدة في هذا المجال داخل كلا السوقين، والدعم والموارد المتاحة لقطاع لتكنولوجيا المالية في دبي، وجهود مركز دبي المالي العالمي لجذب شركات التكنولوجيا المالية ذات الإمكانات العالية من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز