دعم كبير من غرفة أبوظبي لدعم مجتمع الأعمال خلال أزمة كورونا

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن غرفة أبوظبي كانت شريكاً استراتيجياً لدعم قطاع الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما كانت سبَّاقة في التحول الرقمي لإنجاز كافة أعمالها بتميز وجودة وسرعة عالية، للتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير كافة الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن غرفة أبوظبي قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على مجابهة الأزمة الحالية بفاعلية، وذلك تماشياً مع الخطوات التي اتخذتها الإمارات بشكل عام وحكومة أبوظبي على وجه الخصوص، من أجل ضمان كفاءة عالية في التعامل مع انتشار «كوفيد 19»، والحد من تداعيات هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة.

ولا سيما على الجانب الاقتصادي، مشدداً أن قيادتنا الرشيدة استطاعت وبفضل رؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى تعزيز حضورها العالمي المتميز، وإظهار مستويات جديدة من الكفاءة والفاعلية في التعامل مع مختلف الطوارئ والتحديات وإدارة الأزمات، بمرونة وسرعة في اتخاذ القرارات، وإطلاق المبادرات الوطنية، ما حفز الكثير من مؤسساتنا على العمل على نحو متوازٍ من القدرة والكفاءة.

مؤكداً أن غرفة أبوظبي سخرت جميع التقنيات والحلول الجديدة، والأدوات الذكية لتحقيق نجاحها، كما عملت جميع إداراتها على نفس الوتيرة من النشاط والاحترافية بتميز متناغم وتنسيق تام.

منصة رقمية

وتجاوز عدد التعاملات عبر المنصة الرقمية للغرفة على 8000 معاملة، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من قبل عملائها من الأعضاء وشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي، منذ إطلاقها المتزامن مع مبادرة الشهر الرقمي التي أطلقتها حكومة أبوظبي في مارس. كما بلغ عدد الفعاليات التي نفذها قسم الفعاليات التابع لغرفة أبوظبي عبر التقنية الافتراضية ما يزيد على 10 فعاليات مختلفة.

في حين قامت إدارة الوفود والتمثيل الدولي في الغرفة بتنظيم 3 اجتماعات أعمال ومن ضمنها الاجتماع الإلكتروني بين ما يزيد على 100 شركة تجارية من الإمارات وكوريا الجنوبية. كما نظمت الغرفة لقاءين دبلوماسيين عبر تقنية الفيديو المرئي مع سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي للوقوف على التأثر الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، والتعرف على جهود ومبادرات الغرفة في متابعة دعم الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقامت غرفة أبوظبي بمتابعة مجال الأعمال الخاصة بالمرأة، من خلال مجلس سيدات أعمال أبوظبي الذي قام بتنفيذ ما يزيد على 30 فعالية متنوعة.

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