1.49 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.49 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 108 مبايعات بقيمة 360.43 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 259.23 مليون درهم و 89 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101.2 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

و تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 1.07 مليار درهم منها 42 رهن أراض بقيمة 1.05 مليار درهم و 34 رهن فلل وشقق بقيمة 20.5 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 520 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 183 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 62.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 38 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.

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