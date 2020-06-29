شراكة بين "مالية عجمان" و"الأنصاري للصرافة" لتحصيل الرسوم الحكومية

المصدر: عجمان- البيان

أبرمت دائرة المالية في عجمان، اتفاقية شراكة مع شركة "الأنصاري للصرافة"، لتفعيل دفع رسوم خدمات الدوائر الحكومية المرتبطة ببوابة عجمان للدفع الذكي، وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية الخاصة بالبوابة، من خلال فروع شركة الأنصاري للصرافة.

وتسعى دائرة المالية من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير حلول متعددة لتلبية تطلعات كافة المتعاملين في إمارة عجمان، والتيسير عليهم لتمكينهم من القيام بالعديد من المعاملات، مثل دفع رسوم الخدمات الحكومية وغرامات المخالفات وضريبة القيمة المضافة في حال استحقاقها. وبموجب هذا الاتفاق ستتولى شركة الأنصاري للصرافة تفعيل عمليات الدفع وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي في جميع فروعها المنتشرة في الدولة والبالغ عددها أكثر من 190 فرعاً.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أنه بناء على توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية، تسعى دائرة المالية إلى تطبيق أفضل أنظمة وطرق التحصيل للتيسير على المتعاملين، وذلك من خلال إيجاد حلول مختلفة لتمكينهم من سداد الرسوم المستحقة عليهم، على أن تتسم هذه الحلول بالمرونة والأمان وأن تكون متوافرة لكافة المتعاملين.

وأضاف إن دائرة المالية تقوم وبشكل مستمر بإطلاق عدد من الخدمات والمبادرات التي تساهم في تسهيل الإجراءات على متعاملي الجهات الحكومية، مبيناً أن الاتفاقية مع شركة الأنصاري للصرافة، تعد واحداً من الحلول التي سعت الدائرة إلى تبنيها، من أجل التسهيل على المتعاملين، وتحقيق المرونة في عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي، إلى جانب توفير خيارات أكثر للمتعاملين من خلال عقد شراكات متعددة، على غرار شركة الأنصاري للصرافة التي تعد من أبرز شركات القطاع الخاص حيث تتمتع بخبرة واسعة في مجال الصرافة والتحصيل عبر فروعها الموزعة على مختلف مناطق الدولة.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة": يسرنا التعاون مع دائرة المالية في عجمان لتمكين متعاملي حكومة عجمان من دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي، من خلال فروع "الأنصاري للصرافة" المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعمنا الجهود الرامية إلى توفير السهولة والراحة لجميع فئات المتعاملين، ولا سيما أن شركة الأنصاري للصرافة حريصة على عقد شراكات استراتيجية مع مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص، تأكيداً على الدور الذي تضطلع به للمساهمة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين بشكل يتلاءم مع أسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم".

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