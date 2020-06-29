مبيعات المنازل في دبي ترتفع 12.1 % خلال مايو

المصدر: دبي - البيان

ارتفع مؤشر مبيعات المنازل في دبي بنسبة 12.1 % في مايو 2020 مقارنة بسنة الأساس 2012، وسجل نمواً نسبته 0.5 % خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل 2020، وسجل المؤشر تغيراً إيجابياً بنسبة 1.54 % خلال الشهرين الماضيين.

وسجلت مبيعات الشقق على المؤشر ارتفاعاً في شهر مايو بواقع 1.189 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، في حين سجلت وحدات الفلل ومجمعات الفلل 1.060 نقطة، ليكون ذلك مستوى جديداً للمؤشر منذ نوفمبر 2019.

جاء ذلك في النسخة الثالثة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع «بروبرتي فايندر» والذي اتخذ عام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس والربع الأول 2012 ربع الأساس.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت عن تسجيل 1,440 مبايعة، بقيمة وصلت إلى 2.47 مليار درهم، واستحوذت مبيعات المشاريع على الخارطة أو البيع الأولي على ما نسبته 66.5 %، ووصلت حصة إعادة البيع إلى 33.5 %. وبذلك يصل إجمالي عدد إجراءات البيع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 إلى 13,590 معاملة مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم.

جاذبية

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد، مدير إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تعكس الأرقام التي أوردها المؤشر حفاظ سوق دبي العقاري على جاذبيته حتى في هذه الظروف الاستثنائية، ومن شأن الإصدار المنتظم لهذا المؤشر أن يوفر أداة لا تقيّم بثمن للمطورين والمستثمرين والملاك والمستأجرين. وإضافة إلى ذلك، فإن المؤشر يهدف إلى ترسيخ الثقة بين كافة الأطراف، والارتقاء بشفافية التعاملات، واتخاذ القرارات بناء على بيانات يمكن الوثوق بها. ويعني ذلك عموماً الإسهام في الترويج لقطاعنا العقاري ومصداقيته، ومساعدته في المحافظة على مكانته بين أفضل المراكز الاستثمارية العالمية».

قيمة

وبلغت قيمة المؤشر الشهري للشقق السكنية في دبي لشهر يناير 2020 ما مقداره 1.174 نقطة، لكنه سجل انخفاضاً في فبراير 2020 ليصل إلى 1.167 نقطة، واستمر الاتجاه بالانخفاض في مارس 2020 ليصل إلى 1.162. ومع ذلك، عاد إلى النمو مرة أخرى في أبريل 2020 عندما وصل إلى 1.182 نقطة، ليحقق المزيد من القوة في مايو عندما وصل إلى 1.189 نقطة، ويمثل هذا النمو زيادة بنسبة 1.28 % منذ بداية العام، وزيادة بنسبة 0.59 % على أساس شهري.

ووصلت قيمة المؤشر الشهري لوحدات الفلل ومجمعات الفلل في يناير 2020 إلى 1.051 نقطة، وعلى الرغم من انخفاضه إلى 1.043 نقطة في فبراير 2020، لكنه أظهر ارتفاعاً مرة أخرى في مارس 2020 ليصل إلى 1.047 نقطة. وواصل المؤشر ارتفاعه في أبريل 2020 عندما وصل إلى 1.050 نقطة، ليسجل في مايو أقوى أداء له عند مستوى 1.060 نقطة، أي ما يمثل زيادة بنسبة 0.86 % منذ بداية العام، وزيادة بنسبة 0.95 % على أساس شهري.

ارتفاع

مع الإعلان عن انتهاء فترة التعقيم الوطني في دبي، سرعان ما ارتفعت التعاملات العقارية. وفي شهر مايو، شهدنا طلباً يشبه إلى حد بعيد ما يحدث بعد العطلات الموسمية، حيث كانت استفسارات المبيعات والإيجارات أعلى بكثير من الأسبوع ذاته من العام الماضي على جميع أنواع الوحدات العقارية.

وطوال فترة التعقيم الوطني بسبب «كوفيد 19»، تمكن مؤشر وحدات الفلل ومجمعات الفلل في دبي من المحافظة على قوته. ويعزى السبب في ذلك بصورة واضحة جداً إلى طلب المستهلكين في بداية الأزمة، حيث أظهر الناس اهتماماً بالمساحات الخارجية، ما أسهم في ارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ. ولا يزال هذا الاتجاه يتحرك صعوداً حتى يومنا هذا.

انتعاش

وقالت لينيت آباد، مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»: «مقارنة بين شهري أبريل ومايو 2020، سجلت القيمة الإجمالية لمؤشر أسعار البيع السكني في إمارة دبي نمواً بنسبة 0.5 % في مايو. ومن جهة أخرى، تشهد سوق العقارات السكنية في دبي حالياً انتعاشاً صاعداً، وعند تحليل المؤشرات المختلفة لشهر مايو 2020، يمكن ملاحظة نمط الانتعاش ذاته».

نظرة عامة

وصلت قيمة مؤشر البيع في إمارة دبي العام لشهر يناير 2020 إلى 1.112 نقطة، أما متوسط سعر بيع المؤشر فقد بلغ 1,072,002 درهم خلال نفس الشهر، ويلي ذلك انخفاض إلى 1.104 نقاط في فبراير 2020، كما انخفض في مارس 2020 إلى 1.100 نقطة. ومع ذلك، فقد عاود النمو مرة أخرى في أبريل 2020 عندما وصل إلى 1.115 نقطة.

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