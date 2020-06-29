قطاع الترفيه الأسرع تعافياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك)، الرابطة التجارية لشركات الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترفيه في الإمارات هو القطاع الأسرع تعافياً من تداعيات كورونا، وأن المجلس يؤكد تطبيقه لكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة التي أقرتها الحكومة الإماراتية، حيث قامت لجنة الصحة والسلامة التابعة للمجلس بصياغة مجموعة المعايير والإجراءات الموصى بها وتوزيعها على جميع المرافق الترفيهية ليتم تنفيذها قبل إعادة التشغيل.

وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى توفير أبواب إلكترونية لضمان الدخول والدفع بدون لمس، وجود الأبواب الحرارية للكشف عن حالات ارتفاع درجات الحراري قبل الدخول إلى المرافق الترفيهية، الحد من سعة استقبال الزوار.

وأعلن (مينالاك) عن تعزيز فريقه الإداري بتعيين روزا طهامسب في منصب الأمين العام للمجلس، حيث ستكون مسئولة عن إدارة الأحداث والمرافق الترفيهية في المنطقة وذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لإعادة فتح هذه المرافق مجدداً في المنطقة.

وبدورها قالت روزا طهامسب الأمين العام للمجلس: «لا شك في أن عالم ما بعد كورونا سيجلب معه تغييرات وإجراءات جديدة». وأضافت: «نثق من أن الصناعة سوف تنتعش بسرعة، وأن أولئك الذين هم على استعداد لتبني إجراءات» أفضل التجارب، حيث يتمكن مشغلو المرافق الترفيهية من استئناف الترحيب بعملائهم بثقة في القريب العاجل، وتعافى القطاع سريعاً بعد فترة من التوقيف بسبب تفشي كورونا".

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