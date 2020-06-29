1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 100 مبايعة بقيمة 156.82 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 83.49 مليون درهم و78 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 73.33 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الثالثة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في مردف بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 929.12 مليون درهم ومنها 32 رهن أراضٍ بقيمة 886.96 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 42.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 431 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 16.53 مليون درهم وكان أهمها في منطقة مدينة المطار بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم.

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