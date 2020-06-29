تسليم المرحلة الأولى من «الممشى» في الشارقة نهاية العام

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري في إمارة الشارقة وتطوير الوجهات الترفيهية وفق أسلوب حياة عصرية راقٍ، عن سير عمليات التشطيب الداخلية بوتيرة سريعة للمرحلة الأولى من مشروعها المتميز «الممشى»، التي تتضمن 7 مبانٍ، و693 وحدة سكنية، و88 محلاً تجارياً، الممتدة جميعها على مساحة 629 ألف قدم مربع، بمساحات وأنواع مختلفة من فئة استوديو، وشقق غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاثة غرف وصالة، بالإضافة إلى وحدات الدوبلكس.

وأضافت المجموعة بأنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع «الممشى» التي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيها إلى 70 % في نهاية العام الجاري، وأن جميع عمليات التشطيب الداخلية للوحدات السكنية في مشروع الممشى تتم وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية وباستخدام أجود أنواع المواد، وتحت تنفيذ وإشراف دقيق، وذلك مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، على أن فريق عمل الشركة الهندسي يولي جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات عناية فائقة وإشراف مستمر على كافة المقاولين والشركات العاملة في المشروع، والتي تم انتقائها وفق معايير هندسية وخبرة مهنية عالية.

وقال: «كما هو معلوم لدى الجميع، فإن المواد المستخدمة في عمليات التشطيب متباينة وبشكل كبير وهناك العديد من العلامات التجارية التي تتنافس فيما بينما من حيث الجودة والتكلفة، إلا أننا في مجموعة ألف أخذنا على عاتقنا استخدام المواد ذات الجودة العالية وبغض النظر عن تكلفتها السوقية، وذلك التزاماً منا بتقديم كل ما هو جيد لعملائنا الكرام في مشروع الممشى».

وأضاف عطايا: «تم استخدام بلاط السيراميك عالي الجودة للجدران والأرضيات وباستخدام مواد تثبيت وحشو مقاومة للسوائل وبخار الماء والرطوبة».

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