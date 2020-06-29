الاتحاد العربي لمراقبي التأمين يبحث تعزيز قدرات الأسواق العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد الاتحاد العربي لمراقبي التأمين اجتماعه السادس «عن بعد» برئاسة إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين رئيس الاتحاد بحضور رؤساء وممثلي الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين أعضاء الاتحاد، وتم بحث العديد من المواضيع التي تهم الاتحاد وأسواق التأمين العربية ووسائل تعزيز قدرات قطاع التأمين العربي في ظل التحديات المختلفة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام فريق العمل بإعداد نموذج خاص بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن معيدي التأمين العرب من الدول الأعضاء، لاستيفائها من الدول الأعضاء عن طريق الاتحاد.الدليل الاسترشادي

كما تم عرض مخرجات عمل اللجنة المصغرة لإعداد الدليل الاسترشادي لأعمال التأمين ونتائج اللجنة الموسعة والمكونة من (عُمان، الإمارات، الأردن، المغرب)، وكذلك مُستجدات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 واستعراض المراحل المُنجزة لمشروع إعداد دراسة شاملة حول دور الجهات الرقابية في التنظيم والإشراف على عملية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 المقرر تطبيقه مطلع عام 2023، ومخرجات عمل لجنة معيار التقرير المالي والمكونة من (الإمارات، السعودية، الأردن، مصر، تونس، عُمان)، إضافة إلى استعراض المبادرات المُشتركة للحد من تداعيات فيروس كورونا في أسواق التأمين بالدول العربية.

تبادل الخبرات

وأكد إبراهيم الزعابي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في هذه المرحلة التي تتسارع فيها وتيرة التطورات والتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تُلقي بظلالها على الجوانب المختلفة في قطاع التأمين، الذي يمثل عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد العربي ونموه، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تحرص على تبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مجمل التطورات والمستجدات المرتبطة بأعمال التأمين ووسائل مواجهة التحديات المختلفة وإمكان تحويل تحديات هذه الأزمة إلى فرص تؤدي إلى تطوير قطاع التأمين العربي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة عروض تقديمية من الدول الأعضاء ومنها، عرضان تقديميان عن تجربة هيئة التأمين في الإمارات في تطبيق رقمنة وأتمتة عمليات التأمين وتأثيرها في المهام التنظيمية والرقابية بما يُساعد على تطوير أعمال التأمين، وكذلك تجربتها بشأن مدى تغطية الأوبئة والجائحة ضمن التغطية التأمينية بوثائق التأمين الصحي.

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