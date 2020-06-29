«نستله» تعزّز إنتاج مصانعها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عززت «نستله» عملياتها التصنيعية في مصنعي الأغذية ومصنعي المياه في الإمارات، فيما تبرعت الشركة بحوالي 200 ألف حصة من الأغذية والمشروبات دعماً للجهود الإغاثية التي تبذلها جهات من ضمنها هيئة الصحة بدبي.

كما قدمت نستله 60 ألف كمامة إلى المستشفيات، ودعمت مبادرات محلية مثل «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» التابع للهلال الأحمر الإماراتي.

وعبر مركز عمليات نستله في الإمارات، تُصدر الشركة نحو 100 ألف طن متري من المنتجات إلى نحو 30 دولة حول العالم سنوياً، 19 منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويلبي 50 % من إنتاج نستله من المواد الغذائية في دولة الإمارات احتياجات أسواقها المحلية، ويتم تصدير باقي الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.

ومنذ بدء تفشي الجائحة، قامت نستله بتعديل عملياتها الإنتاجية لتعزيز حجم المخزون، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات معينة، لمواكبة الاحتياجات المحلية والإقليمية.

وقالت ياسمين بربير مديرة الأعمال العامة لشركة نستله في الإمارات: ممتنون للغاية للعمل في البيئة التي ترعاها حكومة الإمارات، مما يعزز إلى حد كبير قدرتنا على تلبية احتياجات وتوقعات المقيمين في الدولة. وأضافت: ترتكز أولوياتنا في نستله على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حماية سلامة وصحة فرق عملنا والمتعاونين معنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها؛ وضمان استمرارية الإنتاج وتسليم منتجات الأغذية والمشروبات الأساسية لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد والأسر؛ وتعزيز جهود الإغاثة للمجتمعات المحلية والمتخصصين في الرعاية الصحية.

وتأتي الجهود المحلية في إطار مساعي نستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم أكثر من 30 جهة في 17 دولة، حيث دعمت الشركة حتى الآن أكثر من 100,000 عائلة وتبرعت بـ 10 ملايين حصة من الأغذية والمشروبات كجزء من حملة التبرعات المستمرة.

كما تساهم أقسام الشركة في تقديم خبراتها المختلفة دعماً لاحتياجات المجتمعات الملحة. وتواصل نستله بروفيشنال على سبيل المثال تقديم الدعم الفني لشركائها التجاريين في قطاع الضيافة، لا سيما وأنهم يستعدون لفتح أبوابهم لاستقبال زوارهم من جديد. ويتم ذلك من خلال مبادرة «متواجدون دائماً لمساعدتكم»، والتي دعمت أكثر من 600 مؤسسة في قطاع خدمات الأغذية والمطاعم في الإمارات بخدمات مثل تقديم أكثر من 125,000 كوب من نسكافيه، وتمديد فترات الدفع، وتعليق رسوم استئجار آلات القهوة، وتوفير المنتجات المجانية، والتدريب والتسويق والخدمات الأخرى.

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