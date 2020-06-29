الهيئة الاتحادية للضرائب: «الاستحقاق المحاسبي» نقلة نوعية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التطبيق الناجح لمبدأ «الاستحقاق المحاسبي» يشكل نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء المستمر بكفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية الاتحادية.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على توفير المقومات اللازمة للالتزام بمبدأ «الاستحقاق المحاسبي» وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وذلك من خلال أنظمتها الإلكترونية المتطورة وكوادرها البشرية المؤهلة التي تضمن تطبيق هذه المعايير، معرباً عن سعادته بنجاح الهيئة الاتحادية للضرائب في التطبيق الدقيق ضمن الجهات التي حددتها وزارة المالية في المرحلة الأولى لتنفيذ هذه المعايير المحاسبية المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

شفافية ودقة

وقال: يساهم تطبيق الهيئة للمعايير الدولية لمبدأ الاستحقاق المحاسبي بصورة فعالة في تمكين الهيئة من القيام بالتزاماتها ومهامها بأعلى مستويات الشفافية والدقة وخصوصاً في ما يتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتوزيع إيراداتها حيث تسعى الهيئة باستمرار لتطبيق أفضل وأحدث المعايير والأنظمة المالية والمحاسبية لضمان فاعلية وكفاءة إدارة وتحصيل وتوزيع الإيرادات الضريبية. وأوضح أنه من منطلق حرصها على تطبيق أحدث وأرقى الأنظمة المالية والمحاسبية قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار قوائمها المالية المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الماضية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. كما بدأت بتحديث السياسات والإجراءات المالية، إضافة إلى تنفيذ خطط مستمرة لتحديث وتطوير النظام الضريبي.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية برنامج تحول الحكومة الاتحادية من الإطار المحاسبي المبني على الأساس النقدي المعدل إلى الإطار المحاسبي المبني على أساس الاستحقاق الذي أطلقته وزارة المالية وبدأ تطبيقه فعلياً من بداية يونيو في 6 جهات اتحادية - ومن بينها الهيئة الاتحادية للضرائب - ضمن المرحلة الأولى من البرنامج مؤكدة أن مبدأ الاستحقاق المحاسبي يساهم بفاعلية في رفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة وتحقيق الاستدامة المالية.

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