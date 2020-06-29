برنامج من «جيه إل إل» لمستقبل العقارات

المصدر: دبي-البيان

أطلقت «جيه إل إل» برنامج استدامة يمتد لعدة سنوات ويرتكز على رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات. وترتكز استراتيجية الاستدامة لدى جيه إل إل التي تحمل شعار «بناء غد أفضل» على ترسيخ مبدأ الاستدامة عبر ركائز البرنامج الأربع: العملاء، والموظفين، وأماكن العمل، والمجتمعات.

ويتم التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية في جميع أماكن العمل والعمليات التشغيلية بنسبة 70 % ، والذي يتماشى مع هدف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واتفاق باريس للمناخ.وقال كريستيان أولبريش رئيس المجلس التنفيذي العالمي لشركة جيه إل إل: يمثل وجود منهجية شاملة واستباقية لتحقيق الاستدامة أهمية أكثر من أي وقت مضى لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 وغيرها من التحديات الرئيسية التي نشهدها في عالمنا اليوم، حيث يُشير تقرير الاستدامة العالمي من جيه إل إل إلى أن الشركة تُحقق نجاحات استثنائية، ونؤكد على مواصلة جهودنا لتحقيق الأهداف والغايات الطموحة التي تُسهم في تحسين تلك النجاحات وتسريع وتيرتها. وبغض النظر عن شكل المناخ الاقتصادي، فإن أهدافنا واضحة وهي السعي دوماً لرسم ملامح مستقبل قطاع العقارات وتحقيق عالم أفضل.

ودشنت جيه إل إل إطاراً عالمياً للشراء المستدام للاستفادة من إنفاق الأطراف الخارجية لدى جيه إل إل بما يزيد على 32 مليار دولار للعملاء والمجتمعات.

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