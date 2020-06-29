الأسهم تتجاهل انخفاض البورصات العالمية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية وربح رأسمالها السوقي نحو 1.7 مليار درهم في ختام جلسة أمس، مع استمرار التفاؤل بالفتح التدريجي للاقتصاد لتتجاهل بذلك هبوط البورصات العالمية وأسواق النفط على خلفية القفزة بعدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة والصين.

وسيطر الهدوء على التعاملات مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة إذ استقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 206.3 ملايين درهم، منها 130 مليوناً في دبي و76.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 219.15 مليون سهم موزعة بواقع 187.5 مليوناً في دبي، و32 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2884 صفقة.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.07% إلى 2085 نقطة مع هبوط أسهم العقار والخدمات والتأمين والسلع مقابل صعود البنوك والاستثمار والنقل، بينما صعد سوق أبوظبي 0.44% عند 4304.55 نقاط بدافع من أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والخدمات.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.1% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 0.25% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني»، كما ارتفع قطاع النقل 1% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 4.2% فيما هبط «أرامكس» 1.4% و«الخليج للملاحة» 1.59%، وزاد قطاع الاستثمار 0.11% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.48%.

وانخفض قطاع العقار 0.76% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.71% و«إعمار للتطوير» 0.93% و«إعمار مولز» 0.7% و«الاتحاد العقارية» 1.94% و«أرابتك» 1.77% و«ديار» 1.73% فيما صعد «داماك» 0.44%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بسيولة 28.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 19 مليوناً. وسجل «العربية للطيران» أكبر ارتفاع 4.2% فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً 5%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 8.17 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%، وزاد قطاع العقار 1.09%. وصعد قطاع الطاقة 0.5%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.48% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الاستثمار 0.3%. وتصدر «أدنوك للتوزيع» النشاط مستقطباً 19.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 14.4 مليوناً. وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع بنسبة 5.09% فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً 4.8%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي بصافي 16.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

تسييل

اتجهت المؤسسات نحو التسييل في السوقين بصاف 10.84 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.7 ملايين في دبي و5 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 10.84 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.7 ملايين في دبي و5 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

- انخفضت أرباح «الفجيرة الوطنية للتأمين» إلى 3 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.83 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

- وافق مجلس إدارة شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في اجتماعه الطارئ الخميس على استمرار وقف الرئيس التنفيذي للشركة عن العمل حتى إشعار آخر.

- يجتمع مجلس إدارة «الصقر للتأمين» مطلع يوليو القادم للاطلاع على سياسة الشركة المحدثة لمكافحة غسل الأول، وعلى سير عمل الشركة وما يستجد من أعمال.

- يبحث مجلس إدارة «أرامكس» مطلع يوليو انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للفترة الثلاث سنوات القادمة.

- وافق مجلس إدارة «الإمارات للمرطبات» على تعيين نادر أحمد الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة وأحمد دبوس السويدى نائباً للرئيس وحمد سالم العامري مديراً تنفيذياً.

- بدأت أمس فترة الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال شركة «غلفا للمياه» وتستمر حتى 9 يوليو القادم، من 30 مليون درهم إلى 40 مليون درهم عن طريق طرح 10 ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 درهم للسهم، وستضاف أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل 3 أسهم مملوكة في 18 يونيو 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز