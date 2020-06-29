اكتمال الاستعدادات لعودة تداول الشركات المتعثرة الأربعاء

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة انتهت من كافة الترتيبات اللازمة، لبدء عودة تداول أسهم الشركات المتعثرة، الأربعاء، وذلك وفقاً لحزمة من الضوابط والإجراءات التي يجب عليها وعلى أعضاء مجالس إدارتها الالتزام بتطبيقها بها، للخروج من الأزمة.

وأشار سلطان المنصوري، خلال رده على سؤال برلماني، وجهه عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس الوطني الأخيرة، إلى أن هيئة الأوراق المالية، شرعت في وضع الشركات المتعثرة، ضمن قائمة يتم عرضها من خلال شاشة مخصصة بها، بحيث تتولى الهيئة مهمة تعريف المستثمرين بأوضاع الشركات المتأثر، بهدف الحفاظ على استثمارات المستثمرين، ومساعدة الشركات على الخروج من هذه الأزمة.

رقابة

ودعا عبيد السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة إحكام الرقابة على منصة التداول المستحدثة، والسيطرة عليها، لمنع عمليات المضاربة الضارة وغير المقبولة، الأمر الذي يضر بصغار المستثمرين، مع ضرورة عدم التساهل والمجازفة بسمعة أسواقنا المالية، بسبب قلة من المستثمرين والشركات التي لا تتقيد بالمعايير العالمية، فسمعة الدولة وثقة المستثمرين خط أحمر. وبشأن عودة الشركات المتعثرة للتداول، الأربعاء المقبل، فقد أشاد السلامي، بالدور الإيجابي الذي لعبته الهيئة، وخاصة بالفترة الأخيرة، للوصول إلى أفضل الممارسات في أسواقنا المالية لحماية أموال المستثمرين، مثمناً في الوقت نفسه، الدور الكبير الذي قام به وزير الاقتصاد، والدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

فرص

وأوضح أن عودة هذه الشركات للتداول، تعتبر خطوة مهمة، يتوقع أن تنعكس على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة، وتعطي الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة، وهي جهود مقدرة لهيئة الأوراق المالية والسلع الرامية لحماية المستثمرين، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في أسواقنا المالية.

وتابع: بعض المستثمرين، لا سيما الصغار منهم، ستتاح لهم فرصة الخروج من هذه الشركات، والتحول إلى أسهم شركات، ومن ناحية أخرى، فهي فرصة لكبار المستثمرين لشراء أسهم هذه الشركات، حيث إن غالبية الأسهم تتداول بأسعار مغرية، وبالتالي، فهي فرصة استثمارية جيدة، خاصة إذا نجحت هذه الشركات في إعادة الهيكلة.

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