«ميثاق» تكشف سبل معالجة خسائرها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة ميثاق للتأمين التكافلي تسجيل خسائر متراكمة بنحو 46.45 مليون درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 30.97% من رأس المال.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إن الخسائر المتراكمة تعود إلى خسارة القيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة 47 مليون درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية، والقيم العادلة للعقارات.

وأشارت الشركة إلى أنه في سبيل معالجة الخسائر المتراكمة، قامت بتعديل خطة عمل سنة 2020 وما بعدها، وفقاً لمبدأ الاستمرارية، حيث تعتبر الإدارة أن هذه الخسائر هي مؤقتة، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباح من عمليات التكافل المستقبلية. وفى إفصاح آخر، أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها إلى 8.03 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 5.88 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز