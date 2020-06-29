خبراء: 60 % تراجع استخدام النقد في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد خبراء في الدفع الإلكتروني، وجود تراجع كبير في استخدام النقد «الكاش»، كوسيلة للدفع، بنسبة لا تقل عن 60 % لصالح بطاقات الدفع والمحافظ الرقمية، وذلك منذ بدء أزمة كوفيد 19 في مارس الماضي، مشيرين إلى أن تعزيز الشمول المالي، يتماشى مع توجهات معظم الدول في العالم اليوم، ومن ضمنهم الإمارات، ويسهل حصول غير المشمولين في النظام المصرفي على خدمات الدفع الأساسي. وتوقع هؤلاء الخبراء، استمرار انحسار استخدام النقد في الدولة، خصوصاً مع انتشار شركات التقنية المالية، وتسارع وتيرة التحول الرقمي في البنوك.

جاء ذلك في مؤتمر هاتفي على الإنترنت في دبي، أمس، للإعلان عن شراكة بين «كريم» وشركة «فيزا» العالمية، بهدف التعاون في سبيل توسيع نطاق الشمول المالي، والتحول الرقمي في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال دمج مزايا «فيزا» عبر خدمة «Careem Pay»، في تطبيق الـ Super App، الشامل لجميع خدمات كريم، وسيسهم هذا التعاون، في تعزيز خدمات المدفوعات المالية لكباتن كريم، لمعالجة تحديات السيولة المالية المرتبطة بتحويل المبالغ النقدية، والتحويلات والوصول الفوري إلى المال.

حلول آمنة

وأوضح أوتو ويليامز رئيس الشراكات الاستراتيجية والفين تيك في «فيزا»، خلال المؤتمر، أنه في ضوء تأثيرات جائحة كوفيد 19، في تعزيز التوجهات الراهنة نحو زيادة رقمنة المدفوعات، أصبح من الأهمية بمكان، طرح حلول غير نقدية آمنة، لتوفير الخدمات المالية الرسمية لمن يعانون نقصاً في الخدمات المصرفية. وأضاف: يشتمل الجيل القادم من حلولنا لتحويل الأموال على مدفوعات الأرباح والتحويلات بين الأشخاص، والتحويلات العابرة للحدود، والتي تمثل جانباً محورياً للتعافي الاقتصادي.

وفي بادئ الأمر، سيحصل كباتن «كريم» في خمسة بلدان، على المزايا التي توفرها بطاقات Visa، والوصول إلى مجموعة متنوعة من حلول المدفوعات المتقدمة. وسيتم تزويد تطبيق كريم Super App، بحل Visa Direct، الذي توفره فيزا لتحويل المدفوعات النقدية لإجراء مدفوعات آمنة وسريعة ومريحة على الفور، للبطاقات والحسابات والمحافظ المقبولة. ومن شأن ذلك أن يتيح لكباتن «كريم»، الوصول مباشرة إلى أرباح رحلاتهم اليومية على الفور دون أي تأخير. كما سيكون بمقدورهم أيضاً استخدام حلول التحويلات منخفضة التكلفة للتحويل إلى الحسابات المصرفية وبطاقات فيزا حول العالم.

وقال جنيد إقبال، المدير الإداري لـ «Careem Pay»: «يمكن للمدفوعات الرقمية، تحقيق تأثير حقيقي عندما تعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين. ومن شأن الشراكة مع Visa، أن تتيح لشركة»كريم"، الدفع مباشرة للكباتن، وبالتالي، دمجهم في السوق الرقمية، والحد من حاجتهم إلى المبالغ النقدية. وتمثل المدفوعات الرقمية عصباً رئيساً لكريم Super App، وتتيح لنا فرصاً هائلة لتسهيل حياة المزيد من الناس في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع الإقبال المتزايد على تبني المدفوعات النقدية، حيث تظهر دراسة «ابقَ آمناً»، التي أجرتها Visa مؤخراً، أن المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وباكستان، يفضلون المدفوعات الرقمية أكثر من النقدية، لأنهم يعتبرونها أكثر أماناً وسرعة وراحة، وأوسع قبولاً. وأظهرت الدراسة أيضاً، توجهاً متزايداً نحو تبني المدفوعات اللاتلامسية، والتي تمثل اليوم ما لا يقل عن ثلث المعاملات المباشرة في قرابة 50 دولة، وفقاً لبيانات Visa. وتسجل الإمارات والسعودية معدلات أعلى على هذا الصعيد، حيث يتم إجراء 8 من أصل كل 10 معاملات في السعودية، وأكثر من نصف المعاملات في دولة الإمارات، باستخدام البطاقات أو الأجهزة اللاتلامسية.

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