اختبار «737 ماكس» اليوم تمهيداً لعودتها

المصدر: سياتل - رويترز

كشفت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يبدأ طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة «بوينج» اليوم حملة تستمر ثلاثة أيام لاختبار الطائرة «737 ماكس».

ويمثل هذا الاختبار لحظة فارقة في أسوأ أزمة شهدتها شركة «بوينج» على الإطلاق والتي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة «كوفيد 19» في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

وكان قرار منع طائرات «737 ماكس» الرائجة من الطيران في مارس 2019 بعد مقتل 346 شخصاً في سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا قد أدى إلى رفع دعاوى قضائية وإلى تحقيقات في الكونجرس ووزارة العدل الأمريكية وقطع مصدر دخل رئيس لشركة «بوينج».

وذكر مصدر أن طاقم الاختبار سينطلق، بعد اجتماع توجيهي يستمر عدة ساعات، بطائرة «737 ماكس» مزودة أجهزة الاختبار من مهبط بوينج بالقرب من سياتل. وسينفذ الطاقم سيناريوهات مرسومة مسبقاً أثناء التحليق مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.

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