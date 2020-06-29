95 % نسبة إنجاز برج «المليارين»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت نسبة إنجاز ناطحة السحاب «إس إل إس» الواقعة في الخليج التجاري بدبي، أكثر من 95% وهي في طريقها لاستقبال سكانها البالغ عددهم 2500 شخص بحلول نهاية العام الجاري.

ويشهد البرج إقبالاً على الاستثمار في وحداته السكنية، بحسب شركة «الرواد» الإماراتية التي تتولى عمليات التسويق لصالح «دبليو أو دبليو للتطوير العقاري»، مطورة المشروع الذي بات يشتهر في السوق العقاري باسم «برج الملياري درهم» التي تمثل تكلفة تشييده.

ويبعد البرج 1.5 كم عن برج خليفة، بإطلالات على خور دبي والأفق العمراني المذهل لوسط مدينة دبي، ويتجاوز ارتفاعه 325 متراً ويضم 75 طابقاً تتكون من 946 وحدة منها 254 غرفة فندقية و321 شقة فندقية مفروشة و371 شقة سكنية. وتبدأ الأسعار فيه من مليون درهم. وسيدخل مرحلة التشطيبات النهائية في أكتوبر المقبل.

ويشمل المشروع حوضي سباحة مفتوحين بزاوية 360 درجة ويصنفان من بين أعلى حمامات السباحة في العالم.

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