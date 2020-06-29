مستقبل أكثر تفاؤلاً ينتظر التجارة العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حدثت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية لهذا العام في ظل جائحة «كوفيد 19»، وقالت إنه من غير المرجح أن يصل إلى أسوأ سيناريو، وفق تقرير نشرته صحيفة «بزنس مونيتور». وكانت منظمة التجارة العالمية قد توقعت في أبريل أن تنخفض التجارة العالمية بين 13 و32%، نتيجة لتفشي الوباء وإجراءات الإغلاق المرتبطة به التي تطبقها العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

ونقلت الصحيفة عن روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية قوله: نحن في طريقنا حالياً إلى السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إذا انتعشت أحجام التجارة بنسبة متواضعة نسبياً بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي لبقية العام، فإن الانخفاض العام في 2020 سيكون حوالي 13%.

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