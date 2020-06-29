صندوق النقد: الإمارات رائدة في إصدار العملات الرقمية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تُعد رائدة عالمية في اهتمام مصرفها المركزي بإصدار العملات الرقمية. وأصدر الصندوق، أمس، ورقة عمل عن المشروعات، التي أعلنتها المصارف المركزية في مختلف العالم، بشأن إصدار عملات رقمية بصفة رسمية.

وتطرق الصندوق في ورقة العمل إلى المشروع المشترك، الذي أعلن عنه مصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بشأن إصدار عملة مشتركة بين الدولتين.

وأوضح الصندوق أن المشروع الذي أطلقت عليه الإمارات والسعودية اسم مشروع «عابر»، وأعلنتا عنه 28 يناير 2019، يُعد مثالاً عالمياً رائداً للمشروعات، التي تعكس اهتمام المصارف المركزية بإصدار العملات الرقمية، ومنحها إطاراً رسمياً ينظم كل الجوانب المتعلقة بتداولها والمعاملات التي تجري باستخدامها.

وأضاف أن الدولتين تعتزمان إصدار عملتهما الرقمية المشتركة عبر منصة «آر3 كوردا»، إحدى المنصات العالمية المتخصصة في إصدار العملات المُشفرة، وتنظيم معاملات «بلوك تشين».

كما تطرق الصندوق إلى القانون الذي أصدرته الإمارات، بشأن المصرف المركزي تنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

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