32.7 مليون حساب نشط على 5 مواقع تواصل بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الحسابات النشطة على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب، وفيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، ولينكد إن» في الإمارات نحو 32.73 مليون حساب، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن موقع «Global Media Insight».

ووصف التقرير تطبيق «يوتيوب» بأنه الأكثر استخداماً بين مستخدمي ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في عام 2020 بمعدل 88% وبنحو 8.65 ملايين مستخدم، بينما حل «فيسبوك» في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام بنسبة 79% مع وجود 7.77 ملايين حساب نشط، و«إنستغرام» في المرتبة الثالثة بنسبة 68% مع وجود 6.68 ملايين حساب نشط. وجاء تطبيق «تويتر» بالمرتبة الرابعة من حيث الاستخدام بنسبة 53% مع 5.21 ملايين حساب نشط، في حين استحوذ تطبيق «لينكيد إن» على المرتبة الخامسة بنسبة 45% و4.42 ملايين حساب نشط.

وشهد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولا سيما الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في مايو الماضي، أن العدد الإجمالي لمرات استخدام التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ارتفع بنسب متباينة تصل إلى 26% حيث زاد استخدام شبكة «نتفليكس» بنسبة 26% بينما ارتفع استخدام موقع «تويتر» بنسبة 22%، كما زاد استخدام «فيسبوك» بنسبة 17%، فيما ارتفع استخدام «يوتيوب» 16%، و«إنستغرام» بنسبة 12%، في حين ارتفع استخدام موقع «سناب شات» بنسبة 9%.

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