«الاتحاد العقارية»: إعادة هيكلة الديون بآخر مراحلها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الاتحاد العقارية» أنها في المراحل الأخيرة للعملية الشاملة لإعادة هيكلة الديون.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أنها بدأت المفاوضات مع البنوك التي تتعامل معها خلال العام الحالي. وأوضحت أن هذه الخطوة ستساعدها على تحسين وضعها المالي بشكل عام. وتوقعت «الاتحاد العقارية» في بيانها، أن تشمل اتفاقيات إعادة الهيكلة أنواع مختلفة من الحلول مثل تمديد الآجل وخفض أسعار الفائدة.

وأغلق السهم أمس منخفضاً 1.94% عند 0.3 درهم بعد التداول على 92.06 مليون سهم بقيمة 28.59 مليون درهم من خلال 559 صفقة.

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