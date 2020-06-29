دور بارز للإمارات في انتعاش الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته مجلة «ميد»، أن الإمارات تشارك بدور بارز في انتعاش الاقتصاد العالمي، حيث تلعب كل من دبي وأبوظبي، أدواراً رائدة مع بدء الدول في الخروج من دائرة الإغلاق والانفتاح على العالم. وأضافت المجلة أن النصف الثاني من 2020، سيكون حاسماً بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تبدأ الدول في الخلاص من عمليات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأشارت إلى أن «طيران الإمارات»، كانت من أولى شركات الطيران العالمية التي بادرت باستئناف عملياتها، بتقديم رحلات للمسافرين من دبي إلى أكثر من 40 مدينة حول العالم، مع استئناف رحلات الترانزيت عبر مركزها من دبي، كما أضافت 7 مدن أخرى إلى قائمتها لوجهات المسافرين. كما تلعب أبوظبي دوراً رائداً في الانتعاش الاقتصادي العالمي.

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