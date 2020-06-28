الإمارات: 32.7 مليون حساب نشط على 5 مواقع للتواصل الاجتماعي

المصدر: وام

بلغ عدد الحسابات النشطة على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب، وفيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، ولينكد إن" في دولة الإمارات نحو 32.73 مليون حساب، وذلك وفقا لتقرير صادر عن موقع " Global Media Insight " المتخصص.

ووصف التقرير تطبيق "يوتيوب" بأنه الأكثر استخداما بين مستخدمي ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في عام 2020 بمعدل 88 بالمائة وبنحو 8.65 مليون مستخدم بينما حل "فيسبوك" في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام بنسبة 79 بالمائة مع وجود 7.77 مليون حساب نشط، و"انستغرام" في المرتبة الثالثة بنسبة 68 بالمائة مع وجود 6،68 مليون حساب نشط.

وجاء تطبيق "تويتر" بالمرتبة الرابعة من حيث الاستخدام بنسبة 53 بالمائة مع 5.21 مليون حساب نشط، في حين استحوذ تطبيق "لينكيد إن" على المرتبة الخامسة بنسبة 45 بالمائة و 4.42 مليون حساب نشط.

وشهد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لاسيما الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في مايو الماضي، أن العدد الإجمالي لمرات استخدام التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ارتفع بنسب متباينة تصل الى 26 بالمائة حيث زاد استخدام شبكة "نتفليكس" بنسبة 26 بالمائة بينما ارتفع استخدام موقع "تويتر" بنسبة 22 بالمائة، كما زاد استخدام "فيس بوك" بنسبة 17 بالمائة، فيما ارتفع استخدام "يوتيوب" 16 بالمائة، و"إنستغرام" بنسبة 12 بالمائة، في حين ارتفع استخدام موقع "سناب شات" بنسبة 9 بالمائة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قد حدد في أكتوبر 2019 عبر تغريدة نشرت على حساب سموه في "تويتر" 10 صفات يجب أن تلتزم بها الشخصية الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي: أن تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، وتعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، وتبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، وأن تكون شخصية علمية تستخدم الحجة والمنطق في الحوار، وتقدر الكلمة الطيبة والصورة الجميلة والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات ونافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن، ومندمجة مع محيطها العالمي تتحدث لغته وتتناول قضاياه وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله، واثقة من نفسها تتقبل الاختلاف وتبني جسوراً مع غيرها من الشعوب، وتعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين، وانفتاحه على بقية الشعوب، وتعشق وطنها وتفتخر به وتضحي من أجله.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز