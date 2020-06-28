34 متحفاً في الإمارات تستقطب 3.8 ملايين زائر في 2019

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استقطبت المتاحف في دولة الإمارات، نحو 3.807 ملايين زائر في العام الماضي ارتفاعاً من 3.702 ملايين زائر في 2018، بزيادة قدرها 2.82%، ومقابل 2.786 مليون زائر في 2017، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وذكرت الإحصاءات الصادرة اليوم الأحد، أن إمارة دبي كانت الأكثر استقطاباً لزوار المتاحف بواقع 1.535 مليون زائر في 2019، ارتفاعاً من 1.48 مليون زائر في 2018، و1.389 مليون زائر في 2017.

وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الثاني بعدد 1.202 مليون زائر في العام الماضي مقابل 1.236 مليون زائر في 2018، و532.09 زائر في 2017، بينما تخطت إمارة الشارقة مليون زائر العام الماضي وعجمان 30.76 ألف زائر والفجيرة 15.78 ألف زائر ورأس الخيمة 14.68 ألف زائر وأم القيوين 4.39 ألف زائر.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد المتاحف في الدولة من 30 في 2017 وصولا إلى 33 متحفاً في 2018، و34 متحفاً في 2019، واستحوذت إمارة الشارقة على النصيب الأكبر من المتاحف بواقع 17 متحفاً مقابل 6 متاحف في إمارة دبي و6 في إمارة أبوظبي ومتحفين في أم القيوين ومتحف واحد في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

ووصل عدد المواقع الاثرية والتاريخية في الدولة نحو 106 موقعاً في نهاية العام الماضي، فيما زاد عدد القطاع الاثرية من 4714 قطعة في 2017، إلى 4965 قطعة في 2018، و5503 قطعة في 2019.

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