1.1 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت تسجيل 100 مبايعة بقيمة 156.82 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 83.49 مليون درهم و78 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 73.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الثالثة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 2مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في مردف بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة مليونين درهم في منطقة زعبيل الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة مليونين درهم في منطقة زعبيل الثانية.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 929.12 مليون درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 886.96 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 42.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 431 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 16.53 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم.

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