الإمارات ترأس الاجتماع السادس للاتحاد العربي لمراقبي التأمين "عن بعد"

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد الاتحاد العربي لمراقبي التأمين اجتماعها السادس "عن بعد" برئاسة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين رئيس الاتحاد بحضور رؤساء وممثلين عن الهيئات العربية للاشراف والرقابة على أعمال التأمين أعضاء الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تهم الاتحاد وأسواق التأمين العربية ووسائل تعزيز قدرات قطاع التأمين العربي في ظل التحديات المختلفة.

وأكد الزعابي على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في هذه المرحلة التي تتسارع فيها وتيرة التطورات والتغيرات التي فرضتها جائجة فيروس كورونا ( كوفيد-19)، والتي تُلقي بظلالها على الجوانب المختلفة في قطاع التأمين، الذي يمثل عنصراً اساسياً لدعم الاقتصاد العربي ونموه.

وأوضح أن الأمانة العامة للاتحاد تحرص على تبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مجمل التطورات والمستجدات المرتبطة بأعمال التأمين ووسائل مواجهة التحديات المختلفة وامكانية تحويل تحديات هذه الأزمة إلى فرص تؤدي إلى تطوير قطاع التأمين العربي .

وقال إنه من المهم مواصلة مناقشة المواضيع والقضايا التي تخص الاتحاد وقطاع التأمين العربي والتوصل إلى نتائج ملموسة بشكل سريع لدفع قطاع التأمين العربي نحو مزيد من التقدم والتطور والازهار من الناحية التنظيمية والاشرافية والرقابية والخدماتية.

وأشاد الزعابي، بالدور الذي يقوم به الاتحاد في دراسة مختلف المواضيع والتحديات التي تخص قطاع التأمين بالدول العربية وتعزيز دور الاتحاد في إعطاء دفعة لجميع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والتنسيق في مجال الرقابة، لما فيه صالح صناعة التأمين العربية.

وناقش الاتحاد بعض المواضيع الادارية والتنظيمية على مستوى الاتحاد والتطورات والمستجدات المتعلقة بها، ومُخرجات فريق العمل بشأن إيجاد آليات لقبول شركات إعادة التأمين العربية في السوق العربي، إذ تم الاتفاق على قيام فريق العمل بإعداد نموذج خاص بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن معيدي التأمين العرب من الدول الأعضاء، لاستيفائها من الدول الأعضاء عن طريق الإتحاد، مع أهمية توحيد معايير التقييم والملاءة المالية التي سوف يتم تضمينها في الدليل الاسترشادي، بما يُعزز أعمال صناعة التأمين العربية كونه دليلاً ومرجعاً استرشادياً لنقل المعرفة وصقل الخبرات.

وتم خلال الاجتماع عرض مخرجات عمل اللجنة المصغرة لإعداد الدليل الاسترشادي لأعمال التأمين ونتائج اللجنة الموسعة والمكونة من (الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، والمغرب)، وكذلك مُستجدات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 استعرض المراحل المُنجزة لمشروع إعداد دراسة شاملة حول دور الجهات الرقابية في التنظيم والإشراف على عملية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 المقرر تطبيقه مطلع عام 2023، ومخرجات عمل لجنة معيار التقرير المالي والمكونة من (الإمارات، الأردن، السعودية، مصر، تونس، وسلطنة عمان)، بالاضافة إلى استعراض المبادرات المُشتركة للحد من تداعيات فيروس كورونا في أسواق التأمين بالدول العربية وعددها (30) مبادرة ومبادرات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)،

كما تم خلال االاجتماع مناقشة عدة عروض تقديمية من الدول الأعضاء منها، عرضين تقديمين عن تجربة هيئة التأمين في دولة الإمارات في تطبيق رقمنه وأتمتة عمليات التأمين وتأثيرها على المهام التنظيمية والرقابية بما يُساعد في تطوير أعمال التأمين، وكذلك تجربتها بشأن مدي تغطية الأوبئة والجائحة ضمن التغطية التأمينية بوثائق التأمين الصحي.

بالاضافة إلى عرض تقديمي عن التجربة التونسية بشأن تداعيات تفشي فيروس كورونا على شروط إعادة التأمين على القرض من حيث تأثير جائحة كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي على حجم المبادلات التجارية على مستوي السوق الداخلية والخارجية وعلى سيولة المؤسسات الاقتصادية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتفاقم خطر عدم الدفع المُرتبط بالعمليات التصديرية وبعمليات البيع المؤسسات في السوق الداخلية، وقيام معيدي التأمين بتشديد سياسة إعادة التأمين لهذا الفرع.

في ختام الاجتماع اتخذ الاتحاد عدداً من القرارات والتوصيات بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها ومنها الاتفاق على اعتماد شعار الاتحاد العربي لمراقبي التأمين وغيرها.

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