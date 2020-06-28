«اقتصادية الشارقة» تدعم الأعمال عن بُعد

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلسة من الورش التجارية، لدعم رواد الأعمال والمستثمرين عن بعد، وانطلقت أولى هذه الورش، في السابع من يونيو، بعنوان «أهمية تفعيل دور التجارة الإلكترونية في ظل الأزمات»، حيث حرصت الدائرة على تنظيم مجموعة من الورش والدورات التجارية التدريبية، التي تهتم بمختلف القطاعات التجارية في الشارقة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، مضي الدائرة قدماً في تبني كل ما يواجه رواد الأعمال من عقبات، بغرض تذليلها، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم.

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