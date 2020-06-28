دبي تصدر 41252 عقد تأسيس إلكتروني خلال 17 شهراً

المصدر: دبي – البيان

تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بقانون اتحادي رقم 7 لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 41.252 عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل من شهر يناير 2019 وحتى نهاية مايو 2020، أي ما نسبته 85% عقد تأسيس إلكتروني و42% ملحق تعديل.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً من يناير 2019 وحتى نهاية مايو 2020 على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 90%، تلتها السياحية ثم التجارية وأخيراً الصناعية.

وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية 6969 ومن دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

وأظهر التقرير أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تم إصدار 9282 عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل، أي ما نسبته 89% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 58% وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس.

إجراءات جديدة

وأضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت عقد بيع الحصص لشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية.

وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس. وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخوّل المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسة (الأم) وإدارتها وإلغاءها، إضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

تحويل الرواتب

وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة؛ تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة؛ وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.

شراكة مستمرة

ويعد تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة هو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة إلى اقتصاد دبي والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة وتوفير بيئة خدمية مرموقة.

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