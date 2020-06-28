مبادرات لتمكين استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة التمكين القطاعي للثورة الصناعية الرابعة، إحدى اللجان التابعة لمجلس الثورة الصناعية الرابعة، نجاح التجربة الأولى لبعض المبادرات، وإنجاز إحدى المبادرات الرئيسة الأخرى في مجالي الطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية، من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الحديثة، وذلك ضمن جهود اللجنة لتمكين استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة بالدولة.

وتعد مبادرة الجيل الخامس في الدولة، أحد أبرز المبادرات، إذ تهدف إلى تمكين نشر تقنيات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 (الجيل الخامس)، وهي إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات، والتي تهدف إلى وضع دولة الإمارات، كواحدة من الدول الرائدة في مجال تطوير الخدمات المتنقلة في النطاق العريض، من خلال تقنية الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 (الجيل الخامس).

توظيف التكنولوجيا

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، رئيس لجنة التمكين القطاعي للثورة الصناعية الرابعة، إن اللجنة تعمل على توظيف العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير الخدمات وأنظمة العمل في القطاعات ذات الأولوية بالدولة، بما يحقق التمكين القطاعي للثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال تنسيق المبادرات الحكومية، والأنشطة المتعلقة بتمكين استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة بالدولة، وتعزيز بيئة تدعم القطاعات الجديدة، المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، ووضع الأسس لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تلك القطاعات الجديدة.

وأضاف أن مبادرة النشر المبكر لتقنيات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 (الجيل الخامس)، إحدى المبادرات الرئيسة التي تُعزز من جودة خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات، ومواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات، والارتقاء بأسلوب الحياة الرقمية في الدولة.

وأوضح أن لجنة التمكين القطاعي للثورة الصناعية الرابعة، تُشرف على عدد من المبادرات النوعية في مجالات الاقتصاد والصناعة والصحة والتعليم والاتصالات والذكاء الاصطناعي والفضاء، وهي مبادرات تخدم جهود الدولة، وتحفز الشراكات بين القطاعي العام والخاص، وأيضاً القطاع الأكاديمي.

ريادة

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: نبارك هاتين المبادرتين الصادرتين عن لجنة التمكين القطاعي للثورة الصناعية الرابعة، ونؤكد أن مثل هذه الجهود، تضع الإمارات في موقع الريادة المستحق، ضمن مسيرة صنع المستقبل الرقمي المستدام.

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