«إيكونومست»: الإمارات وجهة رئيسة للشركات إقليمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت «إيكونومست»، أن تبقى الإمارات الوجهة الرئيسة الجاذبة للمستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة بدخول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقعت وحدة «إيكونومست انتيليجانس»، التابعة للصحيفة البريطانية، في تقرير حديث، عن آفاق الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات المقبلة، حتى 2024 أن تحتفظ الإمارات بمكانتها كقاعدة إقليمية هامة للشركات والاستثمارات الأجنبية لتنطلق منها في عملياتها ومشروعاتها إلى باقي دول المنطقة.

وأكد التقرير أن هذه المكانة لن تتأثر بالتداعيات الاقتصادية العنيفة التي نشأت عن تفشي فيروس «كورونا» في العالم موضحاً أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد شأن كشأن كافة اقتصادات العالم، جَراء هذه التداعيات إلا أن مكانتها الراهنة كوجهة إقليمية رئيسة لم ولن تتضرر بالتداعيات.

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